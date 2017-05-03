Як отримати вищу освіту у США - дискусія. Наживо

Серйозно налаштовані навчатися у США? Маєте питання на які не можете знайти відповіді ?

3 травня о 17:00 за Києвом "Голос Америки" у співпраці з університетом імені Джорджа Вашингтона влаштовують розлогу дискусію про шляхи отримання вищої освіту у США.

Дивіться наживо:

Експерти з університету імені Джонса Гопкінса, Американського та Мічиганського університетів обговорюють технічні питання, як потрапити на навчання до США, говорять про культурні складнощі, які виникають перед іноземними студентами та відповідають на питання.

Дискусія відбуватиметься англійською мовою.