Лист Януковича Трампу висміяли

До кінця місяця ми матимемо десь 7 мирних планів з сімома різними референдумами

Лист екс-президента України Віктора Януковича до світових лідерів - у якому президент-втікач закликав до проведення референдуму з приводу статусу Донбасу у разі невиконання Києвом Мінських угод - викликав іронічні ремарки з боку західних політологів та журналістів.

"От і у Януковича знайшовся мирний план, і він теж відправив його Трампу", - відзначає шеф московської редакції видання The Wall Street Journal Джеймс Марсон.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що свій план врегулювання ситуації в Україні (план включав референдум щодо статусу Криму - прим. ГА) передав наближеним до Трампа особам нардеп від "Радикальної партії" Артем Артеменко. Сам факт спілкування Артеменка з наближеними до Трампа у США низка критично налаштованих щодо президента ЗМІ подала, як черговий доказ буцімто сумнівних стосунків команди Трампа з Росією.

"Янукович отримав нову роль: кремлівського "посланця миру", - твітує Марсель Ван Герпен, експерт аналітичного центру Cicero Foundation.

"О, дивіться! У Януковича теж є мирний план для України, і він відправив його Трампу", - пише політичний консультант Еван Оконнелл.

"Артеменко хоче референдуму щодо Криму, а от Янукович - закликає до референдуму з приводу Донбасу", - пише Ян Бейтсон, журналіст низки західних видань, який працює у Києві.

"До кінця місяця ми матимемо десь 7 мирних планів з сімома різними референдумами", - кепкує Майкл Колборн, журналіст Сі-Бі-Сі Ньюз.

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