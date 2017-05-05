Економіка США зросте ще на 5%, якщо залучити жінок до роботи на рівні з чоловіками - голова Федерального резерву

«Жінки завоювали собі сприйняття на робочому місці за останні 125 років, але обмеження на участь жінок в робочій силі все ще існують і вони шкодять економіці США» - сказала Голова Федеральної резервної системи США Джанет Єллен в промові в університеті Брауна.

Останні дослідження свідчать: якщо жінки будуть так само залучені до роботи як і чоловіки, економіка США зросте на додаткові 5%, - додала Єллен. На 2010 рік, Сполучені Штати опустились на 17 місце за залученістю жінок до робочої сили з 22 розвинутих економік.

Головним обмеженням є неможливість поєднувати роботу з домашніми обов’язками через відсутність повноцінної оплачуваної відпустки і доступу до допомоги по догляду за дітьми. З розвитком технологій, поширення практики роботи з більш гнучким робочим графіком та роботи з дому, може зняти обмеження для участі жінок в робочій силі.

Джанет Єллен є першою жінкою, яка очолила Федеральну Резервну систему США.

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