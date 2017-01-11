У результаті атак на цивільні райони, в Ємені загинуло майже 1400 дітей

З приводу збройного конфлікту у Ємені загинуло майже 1400 дітей і закрито приблизно дві тисячі шкіл. Деякі із цих будинків тепер використовуються як притулки для перерміщених осіб. Про це повідомила у середу представниця Дитячого фонду ООН – Юніцеф Меріткселл Релано.

«Це найновіший приклад того, як атаки на цивільні райони продовжують вбивати і завдавати ран дітям у Ємені. Замість того, щоб навчатися, діти спостерігають смерть, війну і знищення», заявила предстпавниця ЮНІЦЕФ у Ємені Меріткселл Релано.

Згідно з Релано, понад 2400 дітей отримали поранення. Це в додаток до тих, що загинули від березня 2015 року, коли посилитвся конфлікт у Ємені після того, як Саудівська Аравія приєдналася до єменського уряду в боротьбі проти підтримуваних Іраном повстанців хуті.

Релано сказала, що дійсне число жертв «івовірно, набагато більше».

Після двохровітряних ударів неподалік школи поза столицню країни Сана, у вівторок, в результаті яких загинула одна дівчина і четверо отримали поранення, Релано закликала обидві сторони до захисту дітей і припинити атак на цивільні райони.

«Школи повинні бути зонами миру весь час, де діти можуть навчатися, займатися іграми і почувати себе безпечно. Діти ніколи не повинні ризикувати своїм життям, щоб ходити до школи», сказала вона.

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