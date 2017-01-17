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Міжнародна амністія: у процесі боротьби з тероризмом під загрозою опинилися європейські цінності та права

  • Голос Америки
Французька та німецька поліція проводить контроль на франко-німецькому кордоні на мосту Le Pont De L'Europe в Страсбурзі, Франція, перевіряючи транспортні засоби і документи мандрівників у рамках заходів безпеки. 22 грудня 2016 року.

Французька та німецька поліція проводить контроль на франко-німецькому кордоні на мосту Le Pont De L'Europe в Страсбурзі, Франція, перевіряючи транспортні засоби і документи мандрівників у рамках заходів безпеки. 22 грудня 2016 року.

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Оголошення надзвичайного стану, поліцейський нагляд, вибіркові обшуки і затримання, а також законодавство, спрямоване на те, щоб позбавити деяких громадян їхньої національності – це лише частина антитерористичних заходів, які загрожують заповітним європейським цінностям і свободам, згідно з новим звітом, опублікованим у вівторок Міжнародною амністією.

Терористичні атаки по всьому Європейському Союзу глибоко змінили бачення безпеки, говориться у звіті, від урядового інструменту для захисту основних прав – «до думки, що уряди повинні обмежувати права громадян з метою забезпечення безпеки».

Розглядаючи 14 держав-членів по всьому регіону, дослідження зосереджується на ерозії прав у восьми окремих категоріях, від приватного життя, свободи слова і проблем пересування, до надзвичайних законів і заходів, метою яких є позбавити громадян їхньої національності або відправити їх у країни, де вони наражатимуться на ризик тортур та інші види жорстокого поводження.

Доповідь, що вийшла напередодні декількох ключових виборів у країнах, де популістські партії набирають вагу, а також коли нові заходи безпеки обговорюються в інших країнах, відображає тривожну тенденцію, «хвилю, на якій передаються ці заходи боротьби з тероризмом», говорить Джулія Голл, експерт з боротьби з тероризмом Міжнародної амністії в Брюсселі. «І це пришвидшені процедури, без будь-яких консультацій із громадянським суспільством або іншими експертами».

Серед країн, розглянутих у звіті – Франція, Бельгія, Нідерланди, Болгарія, Туреччина та Польща.

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