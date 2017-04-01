У США у віці 84 років помер відомий російський поет Євген Євтушенко

У ніч на 19 лютого 2014 року, коли на Майдані в Києві відбувалося кровопролитне протистояння між силовиками й мітингувальниками, Євтушенко написав вірш, присвячений цим подіям

Про смерть поета Євгена Євтушенка інформаційні агентства повідомили в суботу. За словами близького друга Михайла Моргуліса, Євген Євтушенко недавно був госпіталізований, і напередодні перебував «у вкрай важкому стані, але в повній свідомості».

Останні роки російський поет разом з сім'єю проживав в американському штаті Оклагома.



Згідно з останньою волею поета його поховають у письменницькому поселенні Передєлкіно під Москвою, неподалік від могили Бориса Пастернака.

Євтушенко - автор понад 150 книг, які перекладені багатьма мовами світу.



Як повідомляють наші колеги в Російській службі, поет був давнім другом «Голосу Америки», і неодноразово ділився своїми думками про Росію, Америку, про минуле і майбутнє народів двох країн.

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