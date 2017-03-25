США залишатимуться на передовій у дослідженні космосу завдяки новому закону

Цього тижня президент Дональд Трамп підписав закон про уповноваження НАСА на 2017 рік, перший такий всеосяжний акт, прийнятий Конгресом за більш ніж шість років. Законопроект демонструє сильну двопартійну підтримку космічної програми США і повинен гарантувати, що НАСА залишається на передовій у сфері досліджень і відкриттів, повідомляє Білий дім.

Закон, прийнятий одноголосно Конгресом, санкціонує розробку і виконання довготермінового плану для глибокого дослідження космосу людиною, інвестує в надійні галузі науки, техніки й аеронавтики та схвалює успішні зусилля агентства виростити новий комерційний ринок, який стимулюватиме американську економіку і створитиме більше робочих місць. Крім того, закон гарантує значно поліпшену медичну допомогу для героїв, які ризикують своїм життям в освоєнні космічного простору, наголошує Білий дім.

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