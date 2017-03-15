Громадські організації виступають проти законопроекту Порошенка про подвійне громадянство

Законопроект президента України Петра Порошенка про подвійне громадянство викликав неоднозначну реакцію серед українців. Громадські організації з України і США висловлюють невдоволення ініціативою президента позбавити громадянства тих українців, які мають паспорти інших держав.

Громадське об’єднання українців у США Razom for Ukraine опублікувало у вівторок Facebook-звернення до Президента України із закликом відкликати поданий ним законопроект. Інша неприбуткова громадська організація в Києві «Українська Всесвітня Координаційна Рада» (УВКР) виступила в середу з заявою, в якій запропоновані Петром Порошенком зміни оцінюються як «шкідливі й небезпечні».

Razom for Ukraine аргументує свою позицію тим, що українці за кордоном, яких насамперед можуть торкнутися законодавчі зміни, є фінансовою і ресурсною опорою для України.

«Ініціативу Президента по обмеженню прав закордонних українців вважаємо необдуманою, – йдеться в дописі Razom for Ukraine, – а також такою, що призведе до негативних наслідків для України через втрату значної підтримки українців в інших державах, які на сьогодні виступають форпостом лобіювання інтересів України».

Об’єднання також наголошує, що дії Президента «суперечать державним інтересам України».

УВКР визнає застарілість чинного законодавства та необхідність змін, передусім, щоб не допускати осіб із подвійним громадянством до державних посад.

«Події останніх років засвідчують, що громадянство інших країн часто використовується державними чиновниками в Україні для уникнення від відповідальності», – йдеться в заяві організації.

Попри це, УВКР вважає, що закон матиме негативні наслідки для держави:

«В умовах масової міграції й зменшення чисельності населення України, що не припиняється: прийняття вказаних змін в системі законодавства України про громадянство може призвести до штучного вилучення з категорії українських громадян значної кількості наших співвітчизників, що проживають закордоном, або не зі своєї волі опинились на тимчасово окупованих територіях, але засвідчують свою приналежність до українського народу й українського громадянства».

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