Бжезінський задався питанням, чого коштуватиме пізнати справжнього Трампа

Трамп очевидно розумний тактик, але чи є він стратегом? Час покаже, але якщою ціною?

Відомий американський політичний експерт та колишній радник з нацбезпеки президента США Джиммі Картера Збігнєв Бжезінський назвав новообраного президента США Дональда Трампа "розумним тактиком". Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter.

"Трамп очевидно розумний тактик, але чи є він стратегом? Час покаже, але якою ціною?", - відзначив експерт.

Раніше Бжезінський задавався питанням, чи здатен Трамп послідовно тримати єдиний тон певного бачення ролі США, усвідомлюючи, що світ докорінно змінюється.

Він також заявляв, що Трампу бракує послідовної позиції щодо міжнародної політики.

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