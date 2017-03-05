Як змінилося буденне життя Вашингтону з приходом нової адміністрації Білого дому

Кожна нова адміністрація Білого дому відчутно змінює буденне життя Вашингтону. Перемін зазнає туристичний потік, відкриваються інакші кар'єрні перспективи, змінюється навіть клієнтура місцевих закладів. Ресторатори кажуть: демократи залишили місто, в місто прибула нова хвиля республіканців. Хто ж тепер сидітиме за барними стійками і столиками місцевих кафе?

На те, щоб нова адміністрація знайшла свій улюблений ресторан, іде трохи часу

Ашок Баджадж володіє рестораном "Овальна кімната" ("Oval Room"), від Білого дому сюди рукою подати. Представники адміністрації Барака Обами приходили сюди регулярно. Зараз все інакше. Дотепер сюди лише раз зазирнув речник президента Трампа. Баджадж сподівається, що решта працівників нової адміністрації також уподобають його заклад.

"На те, щоб нова адміністрація знайшла свій улюблений ресторан, іде трохи часу. Перший місяць у новоприбулих перехідний період, вони мають з'ясувати, що і як відбувається у Білому домі. Лише потім вони починають виходити в люди, роздивляються, які тут є ресторани та бари", розповідає власник ресторану "Овальна кімната"​ Ашок Баджадж

Якщо раніше місто наводнювали молоді демократи, охочі до коктейлів, кажуть місцеві бармени, республіканці тільки стали до роботи й багато працюють, тож вільного часу у них небагато. Вони переважно заходять до барів, щоб швидко перекинути чарку. Найчастіше, пива чи горілки, говорять ресторатори.

Працівник бару "Capitol Lounge" Брайсон Лефманн розповідає:

"Нових відвідувачів дуже просто розпізнати. Багатьох наших постійних гостей ми знаємо по іменах. Ми знаємо, що вони п'ють, яку музику слухають. Ми теж іноді можемо із ними посидіти. З новачками трохи більш ніяково, як на першому побаченні: «Вітаю, приємно познайомитись!"

Чимало відвідувачів цього бару кажуть: до Вашингтону їх привела політика, у відрядження на кілька днів або ж надовго.

"Я працюю у місцевій політиці в Техасі. Зараз пріоритет Сан Антоніо – переконатись, що Конгрес і нова адміністрація усвідомила, наскільки договір НАФТА важливий для економіки Техасу", каже адвокат із Техасу Ті Джей Мейз.

Стужер у Конгресі Вільям Баррі розповідає: "В цьому барі гасло «Ніякої політики! Ніякого пива марки Міллер Лайт» Мені це подобається. Це великий бар, після роботи сюди ходить молодь, яка стажується в урядових структурах, та посадовці.​".

Зараз нова публіка лише приглядається до місцевих закладів. Ресторатори сподіваються, що це затишшя лише тимчасове.

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