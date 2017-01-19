ЦРУ розсекретило таємні анекдоти про СРСР

Центральне розвідувальне управління США розсекретило серію таємних документів епохи «холодної війни» між США та СРСР. Серед них - низка анекдотів про життя у Радянському Союзі:

Чоловік питає у магазині, чи там немає м'яса. Продавчиня відповідає: «Ні! У нас немає риби, а магазин без м'яса через дорогу»!

"Школяр написав у письмовому творі - "Кицька народила 7 кошенят. Всі вони комуністи". Наступного тижня він пише у письмовому творі - "Всі 7 кошенят тепер капіталісти". Вчитель питає, що сталося? "У них відкрились очі", - відповів школяр".

"Чоловік дзвонить до КДБ після пожежі там. Щойно піднявши слухавку, йому відповідають, що зараз не приймуть дзвінок, бо погоріли. Він знову дзвонить за 5 хвилин. Отримує аналогічну відповідь. Новий дзвінок! У КДБ питають, чого дзвоните, ми ж чітко сказали, що погоріли і зараз не до вас. Чоловік відповідає: "А мені подобається чути, що ви погоріли".

"Бабуся приходить до міськвиконкому, але забула навіщо прийшла. Чиновник питає, чи це через гроші. Бабуся відповідає: ні, живу на 20 карбованців, прийшла не через це". То може через житло? "Ні, живу у комунальній кімнаті із ще 3-ма людьми. Прийшла не через це". Раптом бабуся згадує і питає: "А хто винайшов комунізм, вчені, чи комуністи?". Чиновник гордо відповідає, що комуністи. Бабуся відповідає: "Так і думала, бо якби його винайшли вчені, то спочатку випробували би собаках".

"Чоловік питає у магазині, чи там немає м'яса. Продавчиня відповідає: "Ні! У нас немає риби, а магазин без м'яса через дорогу!".

Дивіться також: Завершення ери Обами - початок непередбачуваної епохи Трампа