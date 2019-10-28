“Як росіянин я ніколи не бачив проблеми з відокремленням України”, - Володимир Буковський, який помер в Англії

Один з найвідоміших інакодумців і політв'язнів комуністичного режиму СРСР Володимир Буковський помер 27 жовтня 2019 року в Англії у 76-річному віці.

Буковський відомий тим, що одним з перших привернув міжнародну увагу до застосування психіатричних лікарень в Радянському Союзі для ув’язнень і катувань інакодумців.

Він розповідав, що у в'язницях зустрів багатьох політичних в’язнів - українців і зокрема провів два роки в одній камері з Левком Лук’яненком.

“Як росіянин не бачив великої проблеми з відокремленням України (від Росії). Це могло бути лише на користь обом (народам)”, - розповідав Володимир Буковський в інтерв’ю Фундації США-Україна 2009 року.

Буковський провів за ґратами загалом 12 років і був висланий на Захід 1976 року в обмін на лідера чилійської комуністичної партії Луїса Корвалана.

Якби Захід протистояв як Рейган у вісімдесятих, то режиму можна було покласти край набагато років раніше.

Відтоді Володимир Буковський жив у Великій Британії, де спочатку навчався в Кембриджі, а потім писав книги і не припиняв кампанію за розкриття злочинів комуністичної влади та критикував політику президента Володимира Путіна.

Колишній дисидент був близьким другом Марґарет Тетчер, але розповідав, що різко розходився з нею зокрема в оцінках останнього лідера СРСР Михайла Горбачова.

У відповідь на компліменти, які Тетчер висловлювала стосовно прагматизму Горбачова, Буковський відповідав, що “прагматичний комуніст - це комуніст, у якого закінчились гроші”.

Знайомі обличчя у Верховній Раді

У вересні 1991 року Володимир Буковський приїздив з Англії в Україну і розповідав, що побачив у новому парламенті у Києві знайомі обличчя кількох колишніх українських політв’язнів.

Аналізуючи перспективи відносин між Україною та Росією, колишній дисидент наголошував на тому, що “для покращення відносин сусідам завжди важливо починати з того, щоб говорити один одному правду і не приховувати того, що можливо було зроблено зло”.

“В Росії бракує розуміння того, наскільки країна була задіяна у злочинах, і як режим змусив усе суспільство бути співучасником злочинів. Брак цього розуміння не дає людям в Росії відмежуватися від цього, оновитися і почати будувати суспільство з нової сторінки”, - говорив Буковський.

Він також звинувачував Захід у сприянні деяким злочинам комунізму, які стали можливими через співпрацю західних урядів з Кремлем.

“Ми знаємо, що це єдина причина, чому совєтський режим зміг протриматися так довго. Якби Захід протистояв як Рейган у вісімдесятих, то режиму можна було покласти край набагато років раніше”, - доводив дисидент.

2010 року Буковський був одним з ініціаторів і учасників кампанії проти влади російського президента під гаслом “Путін повинен піти”.

Звинувачення в Англії

У травні 2015 року в помешканні Володимира Буковського у Кембриджі провели обшук і на його комп’ютері виявили світлини з дитячою порнографією.

Соратники і прихильники Буковського стверджують, що він став жертвою кампанії компрометації, за якою можуть стояти спецслужби Москви.

На думку прихильників важливою обставиною є те, що обшук помешкання колишнього політв'язня відбувся невдовзі до того, як він мав давати свідчення на судовому дізнанні, що з'ясовувало обставини вбивства у Лондоні Александра Литвиненка.

Литвиненко, колишній агент російських спецслужб, став ворогом Кремля, коли втік з Росії і отримав політичний притулок в Британії.

Александр Литвиненко помер 2006 року у Лондоні від радіоактивної отрути, яку за твердженням британського слідства, привели російські громадяни, яких Москва згодом відмовилася видавати для суду.

Британське слідство у справі порнографічних матеріалів, виявлених у Буковського 2015 року, висунуло йому офіційне обвинувачення, але суд згодом був відкладений у зв’язку з поганим станом здоров'я обвинуваченого.

2015 року Володимиру Буковському зробили операцію на серці.

Він помер у лікарні в Кембриджі ввечері у неділю 27 жовтня 2019 року в результаті зупинки серця.

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