Джуліані готовий сприяти завершенню очолюваного Мюллером «російського розслідування» на благо країни

Колишній «легендарний» мер Нью-Йорка відвідав Київ у червні минулого року



Колишній мер Нью-Йорка Рудольф «Руді» Джуліані приєднався до юридичної команди, яка представляє інтереси президента Дональда Трампа в розслідуванні справи російського втручання у вибори США.

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на заяву самого глави Білого дому.



Джей Секулоу, один з особистих адвокатів Трампа, підтвердив, що Джуліані приєднається до юридичної команди Трампа разом з колишніми федеральними прокурорами Джейн Серін Разкін і Мартіном Раскіном.



«Руді чудовий. Він довгий час був моїм другом і хоче швидко вирішити це питання на благо країни», - йдеться в заяві Трампа, яке передав журналістам Секулоу.



Джуліані приєднується до особистих адвокатів президента Джея Секулоу і Тая Кобба, які займаються розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори 2016 року. Мюллер, колишній директор ФБР, намагається з'ясувати, чи були причетні до російського втручання члени передвиборчої кампанії кандидата Трампа.

Як повідомляє телеканал CNN, в телефонному інтерв'ю Джуліані розповів журналістам, що він хоче допомогти Трампу в якнайшвидшому завершенні розслідування Мюллера, з яким він давно знайомий, і з яким він працював в Міністерстві юстиції США.



«Для мене велика честь бути частиною такої важливої юридичної команди, і я з нетерпінням чекаю не тільки роботи з президентом, але і з Джеєм, Таєм [Коббом] і їх колегами», - йдеться в заяві Джуліані.



Як пише американська преса, цей крок підкріпить юридичну команду Трампа, яка була дещо ослабла після відходу головного особистого адвоката президента Джона Дауда минулого місяця.

Джуліані став всесвітньо відомим за сумних обставин. Саме він очолював місто Нью-Йорк у 2001 році, коли терористи атакували вежі-близнюки Світового торговельного центру. Відкритість міського голови і злагоджена робота муніципальних служб сприяли зростанню його популярності. «Нью-Йорк буде відбудовано, а ми будемо сильнішими, ніж раніше. Я хочу, щоб мешканці Нью-Йорка показали всій країні, всьому світу, що тероризм не зупинить нас», - заявляв тоді Джуліані.

У червні, 2017 року Рудольф Джуліані відвідав Київ. Провину на анексію Криму Росією він поклав на США та Європу.

«Те, що сталося в Криму, є порушенням міжнародного права, оскільки було втручання до суверенної країни. Це сталося через те, на жаль, що Сполучені Штати не відреагували належним чином, так само як не відреагувала і Західна Європа. Це була демонстрація нашої слабкості. Якби ми діяли дуже швидко, запровадили величезні санкції від самого початку, можливо, змогли б обернути цю ситуацію. Це б не переросло не лише в анексію Криму, а й в усе інше, що зробив Путін у східній Україні, яка має повернутися під контроль України. І це має бути метою не лише США, а взагалі західної зовнішньої політики», - заявив тоді Рудольф Джуліані під час публічної лекції.

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