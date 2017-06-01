Час-Time: У Сенаті пропонують розширити санкції на російську металургію, гірничо-видобувну галузь та залізницю

В ефірі Час-Time: У Сенаті США одразу два комітети пропонують посилити санкції проти Росії та надати їм статусу закону. У комітеті з банківської справи хочуть накласти додаткові санкції на російську металургію, гірничо-видобувну галузь та залізницю. З хвилини на хвилину президент США має оголосити про своє рішення щодо Паризької кліматичної угоди. SpaceX сьогодні збирається повторно запустити у космос капсулу Драгон, а співзасновник Майкрософт Пол Аллен представив новий гігантський літак, розроблений для запуску ракет у космос. А також: Які плани на майбутнє мають американські випускники?