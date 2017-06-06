Час-Time: США підтвердили принцип колективної безпеки НАТО - Столтенберґ

В ефірі Час-Time: В інтерв'ю «Голосу Америки» генсек НАТО підтвердив, що всі країни Альянсу гарантують своїм членам захист у рамках угоди про колективну безпеку і розповів, які заходи НАТО вживає у відповідь на агресію Росії. Віце-президент Пенс запевнив, що США виконають 5-ий розділ угоди про колективну безпеку. Тіллерсон заявив, що отримав від Трампа завдання стабілізувати і покращити відносини з Росією. ФБР заарештувало контрактора однієї з урядових установ США, яка роздрукувала і відправила журналістам секретний звіт про активність російських хакерів під час виборів у США.