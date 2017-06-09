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Час-Time: Трамп відреагував на свідчення колишнього директора ФБР Комі

Час-Time: Трамп відреагував на свідчення колишнього директора ФБР Комі
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В ефірі Час-Time: Президент Трамп відреагував на свідчення колишнього директора ФБР Джеймса Комі у Сенатському комітеті з розвідки. Український журналіст, автор та ведучий програми «Наші гроші», засновник проекту «Декларації» Денис Бігус став лауреатом почесної премії «Нагорода демократії» 2017-го року. Британська Консервативна партія втратила більшість у парламенті та автоматичне право формувати уряд - попередні результати дострокових виборів. Що британські вибори означають для самої країни та Європи загалом? На зв’язку – кореспондент у Лондоні. У США поховали Збіґнєва Бжезинського.

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