Час-Time: Трамп відреагував на свідчення колишнього директора ФБР Комі

В ефірі Час-Time: Президент Трамп відреагував на свідчення колишнього директора ФБР Джеймса Комі у Сенатському комітеті з розвідки. Український журналіст, автор та ведучий програми «Наші гроші», засновник проекту «Декларації» Денис Бігус став лауреатом почесної премії «Нагорода демократії» 2017-го року. Британська Консервативна партія втратила більшість у парламенті та автоматичне право формувати уряд - попередні результати дострокових виборів. Що британські вибори означають для самої країни та Європи загалом? На зв’язку – кореспондент у Лондоні. У США поховали Збіґнєва Бжезинського.