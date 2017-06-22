Час-Time: 21 штат США постраждав від російських хакерів – слухання у Конгресі

В ефірі Час-Time: На слуханнях у Конгресі заявили, що російські хакери під час президентських виборів атакували виборчі системи в 21 штаті США. Держдеп відреагував на рішення МЗС Росії скасувати раунд двосторонніх переговорів. У США поховали Отто Вормбієра – студента, якого повернули з Північної Кореї у стані коми. Він помер у понеділок. Історія американського солдата, який втратив усі чотири кінцівки, а після тривалої реабілітації вирішив відкрити центр для допомоги іншим військовим, які зазнали тяжких травм.