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Час-Time: 21 штат США постраждав від російських хакерів – слухання у Конгресі

Час-Time: 21 штат США постраждав від російських хакерів – слухання у Конгресі
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В ефірі Час-Time: На слуханнях у Конгресі заявили, що російські хакери під час президентських виборів атакували виборчі системи в 21 штаті США. Держдеп відреагував на рішення МЗС Росії скасувати раунд двосторонніх переговорів. У США поховали Отто Вормбієра – студента, якого повернули з Північної Кореї у стані коми. Він помер у понеділок. Історія американського солдата, який втратив усі чотири кінцівки, а після тривалої реабілітації вирішив відкрити центр для допомоги іншим військовим, які зазнали тяжких травм.

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