Росія десятиліттями намагається підірвати американську демократію – Директор ЦРУ Помпео

Про це в інтервю каналу NBC News сказав Директор ЦРУ Майк Помпео. «Розвідувальна громада каже, що Росія втрутилась у ці вибори у спосіб, який, якщо чесно, не є аж таким оригінальним», - сказав Помпео. «Вони це робили вже дуже довгий час. Росія вже десятками років намагається підірвати американську демократію», - стверджує Директор ЦРУ. Повідомлення про російське втручання не має ні для кого бути сюрпризом, наголосив Помпео. Він зазначив, що подібна атака є звичайною поведінкою Росії. «Нема в цьому повідомленні ніякої новини, але, очевидно, воно підкреслює важливість нашої здатності знайти шляхи, як їх зупинити», - додав Помпео.

У той же час Директор ЦРУ сказав, що не може підтвердити статтю у Вашингтон Пост про причетність Володимира Путіна до втручання у вибори.