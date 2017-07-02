Президент Трамп опублікував відео, направлене проти CNN

В неділю Дональд Трамп розмістив в Твіттері пародійне відео, на якому він валить з ніг людини, у якого замість голови - логотип телекомпанії CNN, і завдає йому кілька ударів. Після цього на екрані з'являється напис FNN - Fraud News Network (FNN - Мережа брехливих новин).

Відео є відредагованою версією запису від 2007 року, коли Трамп з'явився на реслінг-шоу WrestleMania 23, організатором якого виступала компанія World Wrestling Entertainment (WWE), і «поклав» главу WWE Вінса Макмейхона. На відео, яке Трамп опублікував в Твіттері в неділю, голова Макмейхона замінена на логотип CNN. Після того, як Трамп «перемагає» супротивника, внизу екрану з'являється напис FNN - Fraud News Network, виконана шрифтом, що нагадує шрифт логотипу CNN.

Раніше Трамп призначив дружину Макмейхона - Лінду Макмейхон - головою Управління у справах малого бізнесу - відомства міністерського рівня. Вона брала активну участь в управлінні WWE протягом багатьох років.

Будучи кандидатом в президенти і пізніше, вже головнокомандувачем, Трамп неодноразово допускав зневажливі висловлювання на адресу ЗМІ, називаючи їх «ворогом американського народу». Крім того, він часто називав провідні новинні організації «збанкрутілими» або «фейковими новинами».

Радник Білого дому з питань внутрішньої безпеки Том Боссерт в інтервю каналу ABC відкинув припущення про те, що опубліковане президентом відео може бути сприйняте як фізична погроза на адресу журналістів. «Ніхто не повинен сприймати це як погрозу. Я сподіваюсь, ніхто не буде», - сказав Боссерт.

В заяві CNN йдеться: «Це сумний день, коли президент Сполучених Штатів заохочує насильство проти журналістів. Замість того, щоб готуватися до своєї закордонної подорожі, його першої зустрічі з президентом Путіним, протидіяти Північній Кореї та працювати над законопроектом про систему охорони здоровя, він вдається до юнацької поведінки, яка далеко не відповідає рівню його посади.