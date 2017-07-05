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Час-Time: Трамп вирушив до Польщі. Українські урядовці прибули у Лондон

Час-Time: Трамп вирушив до Польщі. Українські урядовці прибули у Лондон
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В ефірі Час-Time: Президент США Трамп вирушив до Польщі. Українські урядовці на чолі з прем'єром Гройсманом прибули у Лондон, де завтра відбудеться конференція з питань реформ в Україні. Сьогодні в центрі Chatham House обговорювали те, як змінюється економічна ситуація в Україні і чи зможуть інвестори перебороти страх війни та корупції щоб вкладати в Україну – подробиці від кореспондента у Лондоні. Історія вашингтонського будинку, який до кожного великого американського свята власник прикрашає неймовірною кількістю декорацій.

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