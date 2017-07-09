Cпецпредставник США щодо України залишиться в Києві на кілька днів

Спецпредставник США з українського врегулювання Курт Волкер залишиться в Україні на кілька днів для вирішення питань двосторонньої співпраці, заявляє президент України Петро Порошенко.

«Я дуже вдячний, що після призначення, буквально через лічені години з вами у складі делегації – Курт Волкер. Вітаємо його і дякуємо за ваше рішення, що він залишається з нами на кілька днів для того, щоб ми не підвішували питання, не затягували його, а одразу після кількох годин після призначення починали ефективну співпрацю», – сказав Порошенко після зустрічі з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном 9 липня в Києві.

Порошенко додав, що після призначення Волкера розраховує на прискорення переговорного процесу й координацію дій для імплементації з боку Росії досягнутих у Мінську домовленостей.

7 липня стало відомо, що Тіллерсон призначив колишнього посла США в НАТО Курта Волкера спеціальним представником, який відповідатиме за ведення переговорів щодо ситуації в Україні.

Волкер прибув до Києва разом із Тіллерсоном.