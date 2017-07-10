В ефірі Час-Time: Експерти розділились у своїх оцінках візиту Дональда Трампа до Європи. Тіллерсон у Стамбулі: США і Туреччина починають відбудовувати відносини. Адміністрація Трампа посилила боротьбу зі злочинним угрупованням «МС-13», яке називають найбільш жорстокою бандою Америки. Як Сучасний метод боротьби із заторами на дорогах у США допомагає економити і час і гроші. Лікарі фіксують спалах кору у половині областей України та місті Київ. У США кір офіційно був зведений до нуля всередині минулого століття. Утім нові спалахи з’являються тоді, коли заражена вірусом людина приїжджає з країн, де кір й донині циркулює.