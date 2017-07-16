Голосування по закону про охорону здоров'я відкладається в зв'язку зі станом здоров’я Маккейна

Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що перенесе процедурне голосування за новою версією республіканського законопроекту про охорону здоров'я у зв’язку з тим, що сенатор Маккейн переніс операцію з видалення згустку крові над лівим оком. Згусток крові виявили у сітчатці лівого ока політика під час рутинного обстеження. Заяви Макконнелла передували повідомлення, що лікарі рекомендували сенатору Джону Маккейну не залишати Арізони протягом тижня після проведеної в суботу операції.

Дональд Трамп наполягає, аби Сенат виніс реформу на голосування до серпневої відпустки. Без Маккейна республіканцям не вистачить голосів її схвалити.