Активісти виступили за посилення у США законів про володіння та продаж вогнепальної зброї

Вихідними передмістя Вашингтона охопили протести. Тисячі людей зібралися перед штаб-квартирою Національної стрілецької асоціації у штаті Вірджинія аби висловити своє незадоволення рівнем насильства та смертності від вогнепальної зброї по всій країні. Також учасники акції не оминули й суперечливі рекламні видання, які були опубліковані цією ж організацією.

36-ть градусів за Цельсієм і 60-ть відсотків вологості не завадили людям вийти на вулиці і влаштувати марш у 30-ть кілометрів від штаб-квартири Національної стрілецької асоціації у Вірджинії і до приміщення Міністерства юстиції у Вашингтоні. У такий спосіб люди вимагають перегляду законів про дозвіл на продаж та володіння вогнепальною зброєю у США.

«Як мати, у якої є син, я хотіла б, щоб він виріс у безпечному світі. Щоб міг вільно гуляти по вулиці, ходити на дитячі майданчики. Або ж навіть у школі, щоб їм не доводилося робити екстрені евакуації через загрозу. А усе тому, що ми живемо у такий час, що ті люди, яким не можна володіти зброєю, без проблем її знаходять і можуть вдертися до школи та постріляти дітей», -каже учасниця протесту Сара Дачос.

«Національна стрілецька асоціація повинна відповісти за зростання смертності від вогнепальної зброї у цій країні. Вони витрачають мільйони і мільйони доларів щороку аби протистояти законам, які контролюють продаж та посідання зброї», - стверджує інша учасниця акції Кетрін Коул.

Цей мітинг був організований тією самою організацією, яка влаштовувала жіночий марш у Вашингтоні наступного дня опісля інавгурації Трампа. Проте окрім рядових активістів, більшість цих мітингуючих – ті, хто втратили рідних, близьких, знайомих.

«Я зараз буду плакати. Її застрелили з пістолета у штаті Невада. Якби під час видачі купівлі зброї була б влаштована бодай якась перевірка цих осіб – вона й досі б була жива», - каже тітка загиблої дівчини Полі Пітерс.

«Мій найкращий друг в минулому році був убитий під час стрілянини в Нічному клубі в Орландо, і я тут, аби згадати його. Минув рік, і я хотів вийти, сказати своє «ні» збройному насильству, щоб це не означало. Я хочу, аби американці знали - нам необхідні жорсткіші закони у регулюванні прав на володіння вогнепальною зброєю», - наполягає активіст Тревіс Пітерсон.

Окрім того, мітингарів обурює й ще один факт, який можливо й став приводом для цього зібрання. Це рекламний відео ролик, опублікований на сайті Національної стрілецької організації. На відео, якому закликають відстоювати своє право на носіння зброї, провокаційно згадано організаторок березневого жіночого маршу, які виступають проти насильства та зброї.

«Реклама, яку вони виставили, говорить про те, що вони збираються зустріти нас із стиснутим кулаком ... Воно б мало донести до нас: бійтеся», - твердить співорганізатор Жіночого маршу Таміка Маллорі.

У той же час, на протилежному боці вулиці, кілька активістів виступають «за» право на володіння зброєю в США. Вони влаштували свій контр-протест.

«Вони хочуть, щоб відеоролик, який зробили ще в квітні, був знятий з сайту тільки через те, що вони з ним не згодні. Ну, знаєте, свобода слова – це свобода слова, незалежно від того, згодні ви з цим чи ні. Ми вважаємо, що вони абсолютно не праві», - аргументує учасник контр-протесту Айпол Брокмен

Проте, проблема насильства та вбивств із застосуванням вогнепальної зброї все одно залишається. Згідно зі статистикою, тільки за 2014-й в США загинуло 33 із половиною тисячі осіб, із кожним роком ця цифра тільки збільшується.