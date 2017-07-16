Опозиція Венесуели заявляє про загибель двох осіб під час голосування на референдумі

Озброєні угруповання намагалися перешкодити голосуванню на референдумі у передмісті Каракаса, в результаті чого, як виглядає, загинули двоє осіб, а четверо були поранені. Про це повідомляє опозиція. Карлос Окаріз, який говорив від імені опозиційної коаліції Демократична Єдність, заявив, що озброєні особи зявилися у районі Каракаса, де тисячі людей брали участь в організовану опозицією неофіційному референдуму відносно наміру президента Мадуро провести 30 липня вибори в асамблею, яка мала б розробити проект нової конституції. «Виглядає, що двоє людей загинуло», - повідомив він пресі.

За заявами опозиції, ще до відкриття виборчих дільниць о 7 ранку до них вишикувалися черги з десятків людей.

Волонтери та делегати, в основному одягнені в білий одяг, працювали в наметах і за столами на десятках тисяч дільниць по всій країні. Мадуро назвав голосування незаконним, і його прихильники бойкотують його. Але опозиція наполягає на тому, що проведення референдуму виправдано.

«Користуючись нашими правами, закріпленими в статтях 333 і 350 нашої Конституції, ми, народ Венесуели, вирішили проголосувати і визначити майбутнє нашої країни», - заявила Іспанській службі «Голосу Америки» представник венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.

«Мова йде про майбутнє нашої свободи, миру і демократії», - додала вона, закликавши венесуельських громадян в країні і за кордоном взяти участь в голосуванні.

Голосування може ще більше посилити тиск на Мадуро, з тим щоб він пішов у відставку. Президент піддається все більш різкій критиці на тлі багатомісячних насильницьких протестів проти дефіциту продовольства і високої інфляції.

В ході зіткнень загинули щонайменше 90 осіб, включаючи демонстрантів, співробітників сил безпеки і прихильників Мадуро.