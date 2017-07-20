На Заході закликають до незалежного розслідування вбивства Шеремета

Через рік після вбивства Павла Шеремета, західні спостерігачі та політики розчаровані відсутністю прогресу у розслідуванні цієї справи.

"Відмова від правосуддя: розслідування вбивства Павла Шеремета в Україні не дало результатів", - звітує Комітет з захисту журналістів CPJ, розташований в Нью-Йорку.

"Після загибелі відомого журналіста Павла Шеремета внаслідок вибуху автомобіля в Києві минув майже рік, проте досі ніхто не був заарештований або звинувачений, хоча президент України Петро Порошенко обіцяв швидке розслідування. Українська влада заявляє, що Росія є головним підозрюваним, але відсутність прогресу в цій справі у поєднанні з фактами, які вказують на можливу причетність України, послаблюють довіру до Києва і вказують на необхідність проведення незалежного розслідування", - йдеться в звіті CPJ.

Європарламентар Ребекка Гармс підтримала аналіз CPJ заявивши: "висновки нещодавнього звіту CPJ, що над справою вбивства Шеремета не працюють надзвичайно занепокоюють. Згідно із звітом, є ознаки нестачі політичної волі, тиску завершити розслідування, існування значних прогалин в офіційному розслідуванні".

Гармс підтримала ідею незалежного розслідування і висловила сподівання на долучення західних експертів: "Я вітаю слова президента Порошенка про те, що він особисто допоможе розслідуванню і запросить міжнародних експертів, щоб допомогти розв’язати справу вбивства Павла Шеремета".

Представник ОБСЄ зі свободи преси Гарлем Дезір також закликав владу України та інших країн-учасників ОБСЄ припинити безкарність у вбивствах журналістів.

"Смерть Шеремета нагадала нам всім, що безпека журналістів має бути пріоритетом в Україні і в ОБСЄ. Я закликаю владу захистити свободу преси і забезпечити ефективне розслідування і таким чином, попередити страх та самоцензуру, які роздмухують такі напади, зазначив Дезір, додавши, - Павло Шеремет був видатним журналістом і прикладом для молодих журналістів, яких він навчав. Що це означає сьогодні через рік після його вбивства для майбутнього преси в Україні? Цей злочин не може залишитись непокараним".

В своїй спільній заяві посли країн Великої Сімки в Україні наголосили на важливості продовження розслідування обставин загибелі Шеремета та притягненні винних до відповідальності.

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