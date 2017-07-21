Час-Time: Спайсер подав у відставку з посади прес-секретаря Білого дому. Exxon Mobil подає в суд на уряд США

В ефірі Час-Time: Шон Спайсер подав у відставку з посади прес-секретаря Білого дому. Енергетична компанія Exxon Mobil подала позов проти американського уряду. Спецпрокурор Мюллер, який веде незалежне розслідування щодо втручання Росії у вибори, попросив Білий дім зберегти всі документи, пов’язані із зустріччю представників кампанії Трампа із росіянами минулого червня у Нью-Йорку. «Кремнієва долина» у Києві: в українській столиці запрацювала школа програмування, яка готує ІТ-професіоналів світового рівня. У Бостоні розробили мобільний додаток, який допомагає незрячим пересуватися містом та навіть користуватися громадським транспортом.