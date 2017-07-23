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Законопроект про російські санкції – вираз недовіри Білому дому - Пайфер

На вівторок заплановано винесення на розгляд Палати представників проект закону «Про протидію дестабілізуючим діям Ірану», в який входять додаткові санкції проти Ірану, Росії та Північної Кореї. Це стало результатом домовленості між республіканцями та демократами в Палаті представників.

Проект закону є фактично виразом недовіри до Білого дому з боку Конгресу. Законодавці не вірять, що адміністрація буде проводити послідовну політику відносно Росії, залишить санкції та покарає Москву за втручання в американські вибори та вторгнення в Україну, зауважує експерт Інституту Брукінґса Стівен Пайфер.

Місяць тому версію цього законопроекту підтримав Сенат: 98 голосів ЗА і 2 ПРОТИ.

«Законопроект, який був підтриманий такою великою більшістю в Сенаті, показує брак довіри як сенаторів- республіканців, так і демократів до подальших дій Трампа відносно російських санкцій. Припускаю, якщо законопроект буде винесений на голосування в Палаті представників, його теж підтримає переважаюча більшість. І це поставить президента Трампа перед дуже складним вибором: якщо він захоче накласти на цей законопроект вето, він опиниться перед перспективою того, що це вето буде подолано. А це - політична поразка», - говорить Пайфер.

У законопрооекті чітко вказується, якщо президент захоче змінити політику відносно Росії, скасувати чи пом’якшити санкції, він має надати законодавцям про це звіт, а потім терміном до місяця чекати на відповідь. Документ також узаконює (кодифікує) попередньо запроваджені президентськими указами санкції проти Росії і передбачає введення нових обмежувальних заходів проти Москви.

Президент Трамп та представники його адміністрації запевняли, що економічні санкції щодо Росії зберігатимуться допоки конфлікти в Україні та Сирії не будуть розв’язані в такий спосіб, що «задовольнить США і їх союзників».

Утім, нові подробиці розслідування втручання росіян у вибори, які зачіпають родину президента, а також необережні вислови та дії самого американського лідера, як от розмова без свідків із Путіним у Гамбурзі 7 липня, пришвидшують прийняття цього законопроекту, говорить Пайфер.

«Ідеально для Білого дому було б знайти шлях – і не знаю, як вони це вже можуть зробити – переконати Конгрес, що Білий дім буде продовжуватиме санкції», - говорить він.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон висловлювався проти цього законопроекту, кажучи, що він зробить політику США відносно Росію менш гнучкою. Пайфер з ним погоджується:

«Я побоююсь, що як тільки санкції стануть законом, вони матимуть трохи менший вплив на дії росіян, тому що вони розуміють: оскільки Конгрес запровадив санкції, то і зняти їх може тільки Конгрес. А зробити це дуже важко, навіть якщо росіяни зробілять ті кроки, які від них вимагаються. Перевагою санкцій, які встановлюються указом президента, є те, що президент може указом же їх і зняти. Утім, враховуючи, що на Капітолійському пагорбі так мало довіри, що президент буде продовжувати санкції, я думаю, що голосування відбудеться і законопроект буде прийнятий».

Новий прес секретар президента Сара Гаккабі Сандерс сказала в неділю в інтерв'ю американським каналам: "Білий дім підтримує законопроект у теперішньому вигляді та продовжить працювати з Палатою представників та Сенатом, щоб запровадити ці жорсткі санкції. Допоки не буде розв’язана ситуація в Україні. І вона, очевидно, не розв’язана зараз». У той же час новопризначений директор з комунікацій Білого Дому Ентоні Скарамучі сказав - президент прийме рішення дуже скоро.

Чимало конгресменів-демократів вже публічно заявили про свою готовність підтримати законопроект. Утім, той факт, що до іранського законопроекту, який вже містив російські санкції, були додані ще і обмежувальні дії відносно Північної Кореї, може спричинити процедурну затримку в Сенаті – зокрема про це заявила лідер демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі.

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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