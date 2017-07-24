Час-Time: Макрон та Меркель наголосили на неприпустимості будь-яких заяв, що підривають територіальну цілісність України

В ефірі Час-Time: Порошенко провів телефонну розмову із лідерами країн «Норманської четвірки». Президент Франції та канцлер Німеччини наголосили на неприпустимості будь-яких заяв, що підривають територіальну цілісність України, зокрема щодо створення так званої "Малоросії". Курт Волкер провів зустріч із українськими депутатами і закликав законодавців "консолідуватися заради справи відновлення територіальної цілісності і суверенітету України". Зять Трампа Джеред Кушнер на слуханнях у Сенаті заперечив будь-яку змову з Росією під час передвиборчої кампанії. Росія використовує корупцію як інструмент зовнішньополітичного впливу - про це йшлося на засіданні Гельсінської комісії США.