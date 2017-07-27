Студія Вашингтон: Європейців розізлив законопроект США про санкції щодо Росії, а Білл Гейтс втратив крісло найбагатшої людини світу

Сьогодні в "Студії Вашингтон": Сенат найближчим часом – до кінця тижня – має ухвалити законопроект, який передбачає посилення санкційного режиму із Росією, а також забороняє президенту Дональду Трампу скасовувати чи пом'якшувати санкції проти Москви без згоди Конгресу. Трамп натомість можливо накладе вето. Плани США посилити санкції щодо Росії б’ють і по Європі. Тамтешні бізнесмени переймаються, що нові обмеження нашодять європейським енегетичним компаніям які зацікавлені у співпраці із Росією. Білл Гейтс більше не найбагатша людина планети. Засновник Амазон – Джефф Безос посунув мільярдера на другу сходинку рейтингів Форбс та Блумберг.