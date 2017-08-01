Час-Time: Росія спочатку повинна виправити те, через що на неї наклали санкції, лише тоді відносини можуть покращитись – Пенс

В ефірі Час-Time: Росія спочатку повинна виправити те, через що на неї наклали санкції, лише тоді відносини можуть покращитись – віце-президент США Пенс під час візиту до Грузії. Ексклюзивне інтерв’ю: Саакашвілі – про свій статус у США та підтримку України на Капітолійському пагорбі. Акредитовані у Білому домі кореспонденти: підтриманий Конгресом законопроект про додаткові санкції проти Росії - уже на столі у президента. Тим часом Росія, не чекаючи підпису, запроваджує проти США санкції у відповідь. За яке рішення підприємці Кремнієвої долини гостро критикують адміністрацію Трампа?