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Час-Time: Росія спочатку повинна виправити те, через що на неї наклали санкції, лише тоді відносини можуть покращитись – Пенс

Час-Time: Росія спочатку повинна виправити те, через що на неї наклали санкції, лише тоді відносини можуть покращитись – Пенс
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В ефірі Час-Time: Росія спочатку повинна виправити те, через що на неї наклали санкції, лише тоді відносини можуть покращитись – віце-президент США Пенс під час візиту до Грузії. Ексклюзивне інтерв’ю: Саакашвілі – про свій статус у США та підтримку України на Капітолійському пагорбі. Акредитовані у Білому домі кореспонденти: підтриманий Конгресом законопроект про додаткові санкції проти Росії - уже на столі у президента. Тим часом Росія, не чекаючи підпису, запроваджує проти США санкції у відповідь. За яке рішення підприємці Кремнієвої долини гостро критикують адміністрацію Трампа?

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