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Студія Вашингтон: Кореспонденти Білого дому: законопроект про додаткові санкції проти Росії - уже на столі у президента

Студія Вашингтон: Кореспонденти Білого дому: законопроект про додаткові санкції проти Росії - уже на столі у президента
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Сьогодні в "Студії Вашингтон": Росія спочатку повинна виправити те, через що на неї наклали санкції, лише тоді відносини можуть покращитись - таку заяву зробив віце-президент США Майк Пенс, завершуючи візит у Грузію. Американський посадовець запевняє у підтримці з боку США на тлі агресивних дій Росії. Доля законопроекту щодо нових санкцій проти Росії. Кореспонденти Білого Дому заявляють що документ уже на столі у президента. Відповідь Росії на санкції США. Новий керівник апарату президента Трампа. Йому підпорядковуватимуться усі, включно із донькою та зятєм президента. Із його приходим на посаду відбулась гучна відставка директора з комунікацій Білого Дому Ентоні Скарамуччі.

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