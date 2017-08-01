Студія Вашингтон: Кореспонденти Білого дому: законопроект про додаткові санкції проти Росії - уже на столі у президента

Сьогодні в "Студії Вашингтон": Росія спочатку повинна виправити те, через що на неї наклали санкції, лише тоді відносини можуть покращитись - таку заяву зробив віце-президент США Майк Пенс, завершуючи візит у Грузію. Американський посадовець запевняє у підтримці з боку США на тлі агресивних дій Росії. Доля законопроекту щодо нових санкцій проти Росії. Кореспонденти Білого Дому заявляють що документ уже на столі у президента. Відповідь Росії на санкції США. Новий керівник апарату президента Трампа. Йому підпорядковуватимуться усі, включно із донькою та зятєм президента. Із його приходим на посаду відбулась гучна відставка директора з комунікацій Білого Дому Ентоні Скарамуччі.