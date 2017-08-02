В ефірі Час-Time: Трамп підписав законопроект про розширення санкцій щодо Росії, Ірану та Північної Кореї. «Ми підтримуватимемо наших союзників та друзів перед лицем російської підривної діяльності та дестабілізації», - наголосив Трамп у заяві. Тіллерсон: Адміністрація не в захваті від закону про посилення санкцій, утім змушена буде адаптувати свою роботу до нього. Витік інформації у ЗМІ про те, що Пентагон та Держдеп буцімто вже розробили план надання Україні смертоносної зброї, може свідчити про те, що просування цього плану в американській адміністрації насправді рухається нелегко – експерт. Чи відчувають у Тбілісі підтримку нової адміністрації США у питанні стримування Росії? – інтерв’ю з президентом Грузії.