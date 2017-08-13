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Час-Time: Американський острів Гуам в очікуванні ракетного удару: населення готується до найгіршого і молиться за мир

Час-Time: Американський острів Гуам в очікуванні ракетного удару: населення готується до найгіршого і молиться за мир
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В ефірі Час-Time: Подробиці трагічних подій в американському місті Шарлотсвілль: одна людина загинула, 19 отримали поранення, п’ятеро з них перебувають в лікарні у критичному стані, після того, як автомобіль протаранив натовп демонстрантів. Американська територія о. Гуам в очікуванні ракетного удару: населення готується до найгіршого і молиться за мир. Пенс відбув у шестиденну подорож до Колумбії, Аргентини, Чилі та Панами. Як у Вашингтоні намагаються привернути увагу до переваги використання деревини у будівництві?

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