Час-Time: Американський острів Гуам в очікуванні ракетного удару: населення готується до найгіршого і молиться за мир

В ефірі Час-Time: Подробиці трагічних подій в американському місті Шарлотсвілль: одна людина загинула, 19 отримали поранення, п’ятеро з них перебувають в лікарні у критичному стані, після того, як автомобіль протаранив натовп демонстрантів. Американська територія о. Гуам в очікуванні ракетного удару: населення готується до найгіршого і молиться за мир. Пенс відбув у шестиденну подорож до Колумбії, Аргентини, Чилі та Панами. Як у Вашингтоні намагаються привернути увагу до переваги використання деревини у будівництві?