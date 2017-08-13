Віце-президент Пенс вирушив у шестиденну подорож до Латинської Америки

Віце-президент Майк Пенс відбув у тижневу подорож до країн Південної Америки. Він відвідає Колумбію, Аргентину, Чилі та Панаму.

За шість місяців роботи нової адміністрації чимала кількість дипломатичних позицій в Державному департаменті США залишаються вакантними. Тому роль дипломатів, які повинні донести світу зовнішню політику президента Трампа, доводиться виконувати високопоставленим чиновникам кабінету.

«Така ситуація створює тягар для таких високопосадовців, як Держсекретар та Віце-президент, які вимушені особисто здійснювати представницькі подорожі”, - каже Джоел Ґолстайн, професор Університету Сент-Льюіс.

Щоправда і в минулому віце-президенти відігравали вагому роль у зовнішній політиці США. Започаткував цю тенденцію Ніксон, коли займаючи посаду віце-президента вів запеклі дебати з Хрущевим. Його наступники лише продовжили традицію.

«Джордж Буш-старший, на посаді віце-президента, здійснював у середньому понад сорок закордонних подорожей на рік”, - нагадує Ґолдстайн.

Пенс здійснить дві зупинки в Колумбії, де його поінформують про поступ імплементації мирної угоди з повстанським угрупованням ФАРК та зусилля уряду контролювати культивацію коки – сировини для виробництва кокаїну.

В Чилі Пенсу доведеться відповісти на питання відносно виходу США з Транс-Тихоокеанської торговельної угоди та Паризької кліматичної угоди.

У Панамі переговори торкатимуться зростання ролі в регіоні Китаю, який цього року встановив з Панамою дипломатичні відносини.

Втім, у всіх чотирьох країнах, від віце-президента очікують роз’яснень щодо принципового напрямку зовнішньої політики Трампа.

«Президент Трамп зробив багато протирічливих заяв, скажімо, щодо нашої відданості НАТО. Віце-президент був набагато більш традиційним у сенсі запевнення союзників у нашій підтримці”, - каже Ґолдстайн.

Втім, за Конституцією США, віце-президент зовнішньої політики не визначає.

«Жоден віце-президент, в тому числі і Майк Пенс, не може перебрати на себе сферу зовнішніх відносин та дипломатії. Він робить свій внесок, які повинен це робити сучасний віце-президент, він допомагає президенту здійснювати його зовнішню політику”, - нагадує професор Університету Сент-Льюіс.

Напередодні візиту Пенса президент Трамп зробив заяву, що США не виключає варіанту військового втручання для вирішення тривалої політичної кризи у Венесуелі, що викликало хвилю критики з боку багатьох латино-американських урядів. В тому числі і МЗС Колумбії, де засудили будь-яке застосування сили і наголосили, що розв’язання кризи повинно відбуватись, виключно, мирно та з урахуванням суверенітету Венесуели. Зустріч Пенса з колумбійським лідером має відбутись вже у неділю ввечері.