Студія Вашингтон: Україна, можливо, причетна до успіху КНДР у запуску балістичних ракет - The New York Times

Сьогодні в Студії Вашингтон: Журналісти газети The New York Times, посилаючись на єкспертний аналіз аналітика з Інституту стратегічних досліджень, Майкла Еллемана, припускають що до Південно Корейського запуску балістичних ракет причетна Україна. КНДР, на чорному ринку, могли придбати ракетні двигуни виробництва Українського заводу у Дніпрі - ''Південмаш''. Загроза військового конфлікут між США та Південною Кореєю –заяви перших осіб та високопосадовців США. ЧИ готуються Сполучені штати до потенційного військового конфлікту? Нові санкції проти Північнії Кореї від союзника. Китай, долучається до боротьби та тиск на Пхеньян.