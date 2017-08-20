Один з підозрюваних у теракті в Барселоні міг втекти у Францію

Іспанська поліція продовжує пошуки одного з підозрюваних, причетних до теракту в Барселоні, коли вантажівка наїхала у натовп, в результаті чого загинуло 14 осіб. Правоохоронці не виключають, що підозрюваний терорист міг втекти у Францію.

Поліція повідомляє, що продовжує безпекові операції в Каталонії та на кордоні з Францією у пошуках народженого в Марокко 22-річного Юнеса Абуякуба. Інші 11 підозрюваних в теракті були вбиті поліцією чи загинули у вибуху в будинку на півдні Каталонії.

«У нас нема якоїсь конкретної інформації, але ми не можемо виключити такої можливості», - сказав під час прес-конференції начальник поліції Каталонії.