Спецпризначенці поліції провели спільні навчання з ФБР США – Нацполіція

У Національній поліції України повідомили, що її вибухотехніки і спецпризначенці провели спільні навчання разом із агентами Федерального бюро розслідувань США.

Як мовиться в повідомленні Департаменту вибухотехнічної служби Нацполіції, заняття відбувалися в рамках курсу «Огляд місця події за фактом вибуху». До навчань долучились 27 вибухотехніків зі всієї України і 10 працівників спецпідрозділу КОРД. Також у цих навчаннях брали участь представники аналітичного центру з терористичних вибухових пристроїв ФБР США (ТЕDAC).

«Курс передбачав обмін досвідом між українськими фахівцями та їхніми американськими колегами у сфері протидії саморобним вибуховим пристроям. Практичну частину склали криміналістичні прийоми огляду місця події за фактом вибуху. Практиці передували заняття з теоретичної частини, а завершувалася практична частина обговоренням її результатів», – мовиться в повідомленні.

Перебіг навчань описали так: «У чотири автомобілі були закладені саморобні вибухові пристрої різного типу та потужності. Крім цього, було застосоване так зване «вторинне мінування». Перед вибухотехніками стояло завдання знайти і знешкодити цей пристрій, убезпечивши місце події. Після цього поліцейські мали провести якісний та всебічний огляд місця вибуху, відзвітувати про пристрої, що вибухнули, їхню потужність, принцип дії та складові частини».

Ці навчання стали першими, що відбулися на базі новоствореного Навчального центру вибухотехнічної служби Національної поліції України на Львівщині.

«У подальшому навчальний центр здійснюватиме підготовку поліцейських вибухотехніків на постійній основі. Його фахівці передаватимуть необхідні теоретичні знання і практичні навички молодим колегам, які щойно прийшли на службу. Окрім того, в закладі матимуть змогу підвищити свою кваліфікацію у вибухотехнічній складовій працівники інших зацікавлених підрозділів. Ще однією функцією Центру стане навчання вибухобезпеці для співробітників цивільних підприємств», – повідомили в поліції.

США є одним із головних союзників України і надають їй підтримку дипломатично, нелетальними озброєннями і устаткуванням, а також навчанням різних українських силових структур.