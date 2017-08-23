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Студія Вашингтон: Сполучені Штати вітають Україну із Днем Незалежності

Студія Вашингтон: Сполучені Штати вітають Україну із Днем Незалежності
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Сьогодні в "Студії Вашингтон": Дональд Трамп, під час візиту в Арізону – різко висловився на адресу американських ЗМІ. Мовляв ті подають вибіркові та неправдиві новини. Через візит президента до столиці Арізони – Фініксу, в місті спалахнули протести. Поліція використовує сльозогінний газ. Сполучені Штати вітають Україну з Днем Незалежності. Високопосадовці США приймуть участь в урочистій частині святкувань у Києві. Посольство України в США розгорнуло велетенський жовто-блакитний прапор. Та що рядові американці знають про Україну.

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