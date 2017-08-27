Час-Time: Катастрофічні наслідки урагану «Гарві» у Техасі

В ефірі Час-Time: Ураган «Гарві» у штаті Техас переріс у тропічний шторм зі зливами та торнадо. Президент США запевняє, що слідкує за ситуацією і обіцяє допомогу федерального уряду. Чому помилування Трампом колишнього шерифа зі штату Аризона викликало чергову хвилю обурення? Трамп оголосив 26 серпня Днем рівноправності жінок. Деякі компанії у США запроваджують так звані «програми повернення», мета яких – повернути на ринок праці жінок, які залишили роботу, щоб доглядати за дитиною. У містечку Арлінгтон існує табір для дівчат, де вони можуть спробувати себе у ролі… пожежника.