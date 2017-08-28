Час-Time: Білий дім може значно скоротити програми культурного обміну Держдепартаменту США - Вол Стріт Джорнал

В ефірі Час-Time: Вже завтра із візитом до України прибуває американська енергетична делегація на чолі із міністром енергетики США Риком Перрі. Мета візиту, за словами Перрі, зміцнення відносин та просування спільної роботи задля забезпечення енергетичної стабільності та безпеки у регіоні. Вол Стріт Джорнал: Білий Дім розглядає можливість скоротити програми культурного обміну, за якими до США щороку приїжджають до 300 тисяч людей із візами J1. Гість студії: виконавчий директор Альянсу за міжнародний обмін Ілір Жерка – говоримо про перспективи та можливі наслідки ухвалення цього плану. Національна гвардія Техасу повним складом долає наслідки руйнівного урагану Гарві. Трамп вирушає до охопленого стихією штату вже завтра. Як економічний бум змінив Аляску та із чим пов'язують економічне майбутнє регіону сьогодні?