Час-Time: США вимагають закрити консульство Росії в Сан-Франциско та скоротити дипломатичну місію в Вашингтоні та Нью-Йорку

В ефірі Час-Time:США вимагають від російського уряду закрити консульство у Сан-Франциско, канцелярське відділення у Вашингтоні та консульське – у Нью-Йорку. На хімічному заводі в передмісті постраждалого від повені Г’юстона сталися два вибухи, влада оголосила евакуацію – подробиці від кореспондента «Голосу Америки», який перебуває неподалік місця аварії. Українці Олександр Довгополов та Еліна Світоліна виграли сьогодні матчі другого раунду чемпіонату США з тенісу US – Open. Світоліна розповіла про свої очікування від US – Open – ексклюзивне інтерв'ю. Десятеро українських поранених бійців готуються брати участь у цьогорічному марафоні Морської піхоти США.