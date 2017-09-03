Москва назвала закриття трьох дипломатичних об'єктів у США «ворожим актом»

Москва вимагає від Вашингтона переглянути рішення про закриття трьох російських дипломатичних об'єктів, назвавши його «ворожим актом».

«Розцінюємо подію як відверто ворожий акт, грубе порушення Вашингтоном міжнародного права», - йдеться в заяві МЗС РФ, опублікованому в неділю.

«Закликаємо американську владу одуматися і негайно повернути російські дипломатичні об'єкти. Інакше на США ляже вся вина за триваючу деградацію відносин між нашими країнами», - наголошується в документі.

Держдепартамент США повідомив в суботу про взяття під контроль трьох дипломатичних будівель, звільнених Росією на вимогу уряду США. В електронному листі, відправленому в суботу, представник Держдепартаменту повідомив, що об'єкти були проінспектовані у ході обходу разом з представниками Росії, а не обшукані, як випливало з заяви російського МЗС.

Раніше Кремль звинуватив Вашингтон у використанні тактики залякування, заявивши, що представники ФБР погрожували зламати двері одного з будинків.

Будівля в Вашингтоні – один з трьох закритих об'єктів, два інших знаходяться в Сан-Франциско і Нью-Йорку.