Міністр оборони США Маттіс: загроза США та її союзникам отримає широкомасштабну військову відповідь

В неділю Джеймс Маттіс зачитав перед Білим домом заяву Білого дому щодо позиції США відносно останнього випробування Пхеньяном ядерної зброї. «США має велику кількість військових опцій, і президент хотів почути всі ці опції», - сказав міністр. Цю заяву Маттіс зробив після проведення зустрічі команди з національної безпеки.

«Ми дали чітко зрозуміти, що ми маємо здатність захистити нас та наших союзників, Південну Корею та Японію, від будь-якої атаки, а також підтверджуємо, що наші зобов’язанння перед нашими союзниками непохитні», - сказав міністр.

«Будь-яка загроза Сполученим Штатам чи їх територіям, в тому числі Ґуаму, як також нашим союзникам, отримає широкомасштабну військову відповідь, відповідь як ефективну, так і величезну.

В той же час, Маттіс зауважив, що США не прагне знищення жодної країни, у тому числі в Північної Кореї.