Студія Вашингтон: Трамп зустрінеться із Порошенком цього четверга

Сьогодні в "Студії Вашингтон": До Нью Йорка прибувають світові лідери. Вже завтра тут відкриється 72-га сесія Генеральної асамблеї ООН, яка в свою чергу стане першою для президента США Дональда Трампа. Трамп раніше контроверсійно висловлювався на адресу ООН, а сьогодні заявив, що очікує від Генсеку рішучих кроків на шляху реформ застарілої системи Організації Об’єднаних Націй. В четвер президент Трамп зустрінеться із президентом України. Сам Петро Порошенко, як очікується виступить із промовою щодо миротворчої місії на Донбасі. Які шанси на успіх у цьому питанні, в яких умовах миротворці ООН дійсно можуть допомогти забезпечити мир та які шанси на запровадження місії – думки американських експертів.