В ефірі Час-Time: Які важливі для України заяви пролунали сьогодні із трибуни Генасамблеї ООН? – включення зі штаб-квартири ООН. Сенат США затвердив оборонну допомогу Україні - 500 млн доларів на 2 роки. Американські військові допомагають українським іще в одній важливій царині - післявоєнної психологічної реабілітації. Одразу 15 українських стартапів цьогоріч беруть участь у престижній технологічній конференції TechCrunch Disrupt. "Голос Америки" поспілкувався із співзасновником та виконавчим директором однієї з найбільш успішних стартап-компаній, створених українцями, "Граммерлі".