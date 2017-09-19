Студія Вашингтон: 500 мільйонів доларів на військову допомогу Україні – витяг із національного оборонного бюджету США на 2018 рік.

Сьогодні в "Студії Вашингтон": Чоловік-ракета! Дональд Трамп під час виступу на Генеральній асамблеї ООН різко висловився на адресу Північної Кореї. Окрім цього торкнувся питання суверенітету України, проте не назвав Росію агресором. Півмільярда доларів на військову допомогу Україні – про це йдеться у напередодні затвердженому національному оборонному бюджеті США на 2018 рік. Ураган Марія повторює маршрут руйнівної Ірми. В карибському морі бушує новий шторм, найвищої 5-ї категорії потужності зі швидкістю вітру у понад 250 кілометрів на годину. Вже сьогодні вночі він вдарить по території США, острову Пуерто Ріко.