Студія Вашингтон: Зустріч Петра Порошенка із Дональдом Трампом у Нью Йорку

Сьогодні в "Студії Вашингтон": Зустріч Петра Порошенка із Дональдом Трампом у Нью Йорку. Президенти обох країн розмовляли близько години. Очільник Білого дому відзначив прогрес України, а Порошенко акцентував на покращенні взаємовідносин між двома країнами з часів, коли Трамп став президентом. Справа проти колишнього керівника виборчого штабу Трампа та екс-радника Партії Регіонів – Пола Манафорта. Справу будує спеціальний незалежний прокурор, який розслідує втручання росіян в американські вибори минулого року. Прокурор сподіваєтсья, під тиском міцної справи – Манафорт погодиться співпрацювати зі слідством і можливо розкриє якусь таємницю самого президента Трампа.