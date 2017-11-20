Час-Тайм. Манафорт розкрутив "Опоблок" - Business Insider

В ефірі Час-Тайм. Колишній заступник генсекретаря НАТО закликав президента США скасувати ембарго на постачання оборонних озброєнь до України. Манафорт отримував гроші з України до 2016 року. Саме він вигадав назву «Опоблок» і продумав стратегію реорганізації «Партії Регіонів» після втечі Януковича - Business Insider. На прикладі України ІREX розробив програму виявлення та нейтралізації фейкових новин, яка може допомогти звичайним людям відрізнити правду від брехні. Гість студії: віце-президент компанії IREX Александр Дарделі. Посол США в Росії розкритикував наміри Росії надати статус іноземного агента закордонним медіа організаціям, як Голос Америки та Радіо Свобода. Щорічна традиція "помилування" індиків американськими президентами у Білому домі - звідки почалася ця традиція?