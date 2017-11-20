Студія Вашингтон. Манафорт вигадав назву "Опоблок" і просував до 2016

Сьогодні в «Студії Вашингтон»: Американські видання пишуть, що після Революції Гідності 2014 року, колишній голова виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт зіграв ключову роль в реорганізації проросійської партії Януковича. Нова партія - "Опозиційний блок" - змогла пройти в парламенті після того, як Манафорт особисто схвалив перелік кандидатів. Американці готуються до Дня подяки. Щорічна церемонія "помилування" індиків американськими президентами у Білому домі - це знак для жителів країни починати купувати наїдки до святкового столу. Із чого почалась ця традиція?